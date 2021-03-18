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Оксана Доротюк |

Підозрюваний у вбивстві Маші Борисової зізнався у скоєному

Підозрюваний у вбивстві 7-річної дівчинки Маші Борисової 62-річний чоловік зізнався у вчинені злочину.

Підозрюваний у вбивстві Маші Борисової зізнався у скоєному

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

 – Він зізнався, як тіло мертвої 7-річної Марії Борисової засунув у мішок та зав’язав його якимось шнуром і поясом. Так, для слідства його зізнання є важливим. Але більш значущим є висновок ДНК-експертизи. Біологічні зразки, знайдені на загиблій дівчинці, належать затриманому. Це факт, – зазначив голова Нацполіції.

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За його словами, працівники поліції одразу були впевнені, що затримали вбивцю, незважаючи на те, що підозрюваний чоловік довго пручався та все заперечував.

Окрім того, Клименок зазначив, що 62-річний чоловік вже мав досвід тюремного покарання, він був зассуджений раніше до п’яти років ув’язнення.

Голова Нацполіції повідомив про те, що окремі особи намагаються вплинути на матір померлої 7-річної дівчинки, щоб вона публічно заявила про те, що не вірить у причетність фігуранта і звинуватила іншу людину.

Наразі підозрюваний залишається під вартою.

Поліція збирає доказову базу.

Вбивство Маші Борисової

Семирічна дівчина Маша Борисова зникла 7 березня у селі Щасливе на Херсонщині. Поліція її розшукувала декілька днів. 11 березня тіло дитини знайшли неподалік домівки другокласниці за двоповерховим недобудованим сараєм.

За даними правоохоронців, вбивство Маші Борисової сталося у день її зникнення, дитину задушили та зґвалтували. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини, поєднане з сексуальним насильством) і ст. 152 (Зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років) КК України.

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