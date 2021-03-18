Підозрюваний у вбивстві 7-річної дівчинки Маші Борисової 62-річний чоловік зізнався у вчинені злочину.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

– Він зізнався, як тіло мертвої 7-річної Марії Борисової засунув у мішок та зав’язав його якимось шнуром і поясом. Так, для слідства його зізнання є важливим. Але більш значущим є висновок ДНК-експертизи. Біологічні зразки, знайдені на загиблій дівчинці, належать затриманому. Це факт, – зазначив голова Нацполіції.

За його словами, працівники поліції одразу були впевнені, що затримали вбивцю, незважаючи на те, що підозрюваний чоловік довго пручався та все заперечував.

Окрім того, Клименок зазначив, що 62-річний чоловік вже мав досвід тюремного покарання, він був зассуджений раніше до п’яти років ув’язнення.

Голова Нацполіції повідомив про те, що окремі особи намагаються вплинути на матір померлої 7-річної дівчинки, щоб вона публічно заявила про те, що не вірить у причетність фігуранта і звинуватила іншу людину.

Наразі підозрюваний залишається під вартою.

Поліція збирає доказову базу.

Вбивство Маші Борисової

Семирічна дівчина Маша Борисова зникла 7 березня у селі Щасливе на Херсонщині. Поліція її розшукувала декілька днів. 11 березня тіло дитини знайшли неподалік домівки другокласниці за двоповерховим недобудованим сараєм.

За даними правоохоронців, вбивство Маші Борисової сталося у день її зникнення, дитину задушили та зґвалтували. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини, поєднане з сексуальним насильством) і ст. 152 (Зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років) КК України.