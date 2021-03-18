У Києві на вхід та вихід зачинили сім станцій метро, оскільки надійшов анонімний дзвінок про мінування.
Наразі низка станцій та два пересадкові вузли закриті на вхід та вихід:
- Театральна + пересадочний вузол на Золоті ворота;
- Палац спорту + пересадочний вузол на Площа Льва Толстого;
- Майдан Незалежності;
- Хрещатик;
- Академмістечко;
- :Червоний хутір;
- Героїв Дніпра.
Ці станції перевіряють спеціалісти. Про відкриття повідомлять відразу після завершення перевірки.
Про мінування метро у Києві повідомляють вже не вперше. Так, у лютому цього року повідомляли про начебто мінування станцій Палац спорту і Майдан незалежності.
Але правоохоронці провели перевірку і не виявили жодних вибухонебезпечних предметів.
Також минулого місяця повідомляли про мінування декількох торгових центрів і готелю в Києві. Але жодних підозрілих предметів тоді також не знайшли.
Джерело: Київський метрополітен