PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Вікторія Гірко |

У Києві повідомили про мінування семи станцій метро (СПИСОК)

У Києві на вхід та вихід зачинили сім станцій метро, оскільки надійшов анонімний дзвінок про мінування.

Метро в Киеве

Наразі низка станцій та два пересадкові вузли закриті на вхід та вихід:

  • Театральна + пересадочний вузол на Золоті ворота;
  • Палац спорту + пересадочний вузол на Площа Льва Толстого;
  • Майдан Незалежності;
  • Хрещатик;
  • Академмістечко;
  • :Червоний хутір;
  • Героїв Дніпра.

Ці станції перевіряють спеціалісти. Про відкриття повідомлять відразу після завершення перевірки.

Читайте
Як працюватиме метро Києва під час локдауну

Про мінування метро у Києві повідомляють вже не вперше. Так, у лютому цього року повідомляли про начебто мінування станцій Палац спорту і Майдан незалежності.

Але правоохоронці провели перевірку і не виявили жодних вибухонебезпечних предметів.

Також минулого місяця повідомляли про мінування декількох торгових центрів і готелю в Києві. Але жодних підозрілих предметів тоді також не знайшли.

Джерело: Київський метрополітен

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка