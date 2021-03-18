У Києві на вхід та вихід зачинили сім станцій метро, оскільки надійшов анонімний дзвінок про мінування.

Наразі низка станцій та два пересадкові вузли закриті на вхід та вихід:

Театральна + пересадочний вузол на Золоті ворота;

Палац спорту + пересадочний вузол на Площа Льва Толстого;

Майдан Незалежності;

Хрещатик;

Академмістечко;

:Червоний хутір;

Героїв Дніпра.

Ці станції перевіряють спеціалісти. Про відкриття повідомлять відразу після завершення перевірки.

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Про мінування метро у Києві повідомляють вже не вперше. Так, у лютому цього року повідомляли про начебто мінування станцій Палац спорту і Майдан незалежності.

Але правоохоронці провели перевірку і не виявили жодних вибухонебезпечних предметів.

Також минулого місяця повідомляли про мінування декількох торгових центрів і готелю в Києві. Але жодних підозрілих предметів тоді також не знайшли.

Джерело: Київський метрополітен