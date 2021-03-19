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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Закликав до розвалу України: СБУ оголосила підозру проросійському пропагандисту

Проросійському пропагандисту, який у виступах на російських телеканалах, в інтерв’ю проросійським ЗМІ та у соцмережах постійно принижував Україну, її державні символи, мову та народ, оголошено підозру за трьома статтями ККУ.

викриття сепаратистів

Співробітники СБУ встановили, що так званий політичний експерт публічно закликав до розвалу України та порушення її кордонів в ефірі Россия 24, щодо якого в Україні введено санкції, та на News Front, який діє на тимчасово окупованих територіях.

Він також закликав до розправ над учасниками Революції Гідності та бійцями АТО/ООС.

У кримінальному провадженні проведено обшуки за місцем фактичного і тимчасового проживання фігуранта – в Івано-Франківську та в Києві.

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За їх результатами йому оголошено підозру за ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) та ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

За даними ЗМІ, йдеться про так званого політичного експерта Михайла Шпіра, який був гостем телеканалів 112 Україна та NewsOne, проти яких Україна запровадила санкції.

СБУ оголосила Шарію підозру

Місяць тому СБУ оголосила підозру іншому проросійському блогеру та пропагандисту – Анатолію Шарію.

Йому інкримінують державну зраду та розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті.

Шарія також оголошено у розшук.

Джерела: СБУ, Українська правда

Фото: СБУ

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