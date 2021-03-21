Стало відоме ім’я загиблого вчора військового на Донбасі

У наслідок вчорашнього обстрілу поблизу Шумів на Донбасі загинув військовослужбовець із Кропивницького. Загиблим військовим є Кирило Биковський.

Про це розповів голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Назаренко у своєму Telegram-каналі.

– Маємо важку звістку з фронту. На сході від кулі снайпера загинув наш захисник Кирило Биковський, – написав він.

У військовому комісаріаті Кропивницького також додали, що військового 1992 року народження снайпер поранив у праве плече. Завтра планується його розтин, а потім тіло військового перевезуть в Кропивницький.

Загибель військового

У Донецькій області 20 березня неподалік селища Шуми загинув український військовий.

Йому надали першу медичну допомогу, але він помер під час евакуації до шпиталю.

На обстріл російсько-окупаційних військ ЗСУ відкрили вогонь у відповідь. Чи є бойові втрати серед терористів, не повідомляється.

Джерело: Суспільне