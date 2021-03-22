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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Біля урядового кварталу Києва шукають вибухівку

У Києві біля адмінбудівлі на вулиці Грушевського шукають вибухівку. На місці працюють слідчо-оперативна група та співробітники профільних служб поліції.

поліція

Зараз на місці працють вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками і рятувальники. Правоохоронці перевіряють прилеглу територію та транспорт, що розташований поряд.

Інформацію про те, що в урядовому кварталі на вулиці Грушевського заклали саморобний вибуховий пристрій, столична поліція отримала електронною поштою.

Також правоохоронці намагаються встановити, хто надіслав повідомлення про замінування.

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18 березня до поліції Києва надійшло повідомлення про замінування семи станцій метро.

Однак після перевірки вибухонебезпечних предметів на станціях виявлено не було.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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