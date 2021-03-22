Біля урядового кварталу Києва шукають вибухівку

У Києві біля адмінбудівлі на вулиці Грушевського шукають вибухівку. На місці працюють слідчо-оперативна група та співробітники профільних служб поліції.

Зараз на місці працють вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками і рятувальники. Правоохоронці перевіряють прилеглу територію та транспорт, що розташований поряд.

Інформацію про те, що в урядовому кварталі на вулиці Грушевського заклали саморобний вибуховий пристрій, столична поліція отримала електронною поштою.

Також правоохоронці намагаються встановити, хто надіслав повідомлення про замінування.

18 березня до поліції Києва надійшло повідомлення про замінування семи станцій метро.

Однак після перевірки вибухонебезпечних предметів на станціях виявлено не було.