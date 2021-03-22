ДТП у Польщі: перше відео аварії автобусса з українцями

У Польщі сталося ДТП вночі 22 березня. У мережі з’явилося перше відео дорожньо-транспортної пригоди автобусу з українцями, який прямував у Чернівці.

Аварія сталася у тому самому місці, де два тижні тому розбився український автобус рейсом Познань-Херсон.

На відео видно як автобус вже дістали з ями. Передня частина транспортного засобу розбита внаслідок зіткнення з загороджувальними бар’єрами та злету у кювет.

Унаслідок ДТП автобуса у Польщі загинула людина, ще п’ятеро постраждали.

За попередніми даними, аварія відбулася через те, що водій не впорався з керуванням.

ДПТ автобуса у Польщі сталося на півдні країни поблизу Кашице. В автобусі перебувало 10 людей: два водія та вісім пасажирів. Наразі п’ятеро українців перебувають у лікарні, чотирьом госпіталізації не знадобилась.

Жертвою ДТП став другий водій автобуса, який у момент аварії не перебував за кермом.

Постраждалих доправили до лікарень у Перемишлі, Пшеворську та Любачіва. Усім інших пасажирам надали притулок у гуртожитку в Ярославі.