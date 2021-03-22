Пішла на дві доби: на Херсонщині мати залишила самих вдома двох 7-місячних дітей

У Херсонській області в одному із сіл Олешківської ОТГ поліцейські вилучили у матері двох семимісячних дітей, яких жінка залишила самих вдома.

До поліції надійшло повідомлення про те, що у приватному будинку довгий час чути дитячий плач, але двері ніхто не відчиняє.

За даними правоохоронців, господар оселі пояснив, що здав будинок в оренду жінці з двома дітьми. Того дня він прийшов перевірити пожильців, але на дверях був замок, а зсередини почув плач дітей. На телефонні дзвінки жінка не відповідала.

Через дві години господар вирішив повернутись, але прийшовши він знову почув дитячий плач. Чоловік звернувся у селищну раду, поліцію, про подію повідомили службу у справах дітей.

У поліції зазначили, що власник будинку відчинив двері і там ювенальні поліцейські виявили двох 7-місячних дівчат. Матері вдома не було. Діти були легко одягнені, хоча дім не опалюється, голодні та налякані.

Разом з працівниками селищної ради були складені акти на тимчасове вилучення дітей. Наразі малюків помістили у лікарню для обстеження стану здоров’я. Мати дівчат з’явилася вдома лише через дві доби. Жінка ніяк не пояснила свою поведінку.

За встановленими даними Нацполіції, жінка переїхала в селище лише два місяці тому. Вона вже позбавлена батьківських прав на п’ятьох дітей.

Горе-мати буде притягнута до адмінвідповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків. Після ретельного вивчення ситуації у родині вирішуватиметься питання щодо можливого позбавлення матері батьківських прав і на двох молодших дітей.

Надзвичайні події

На Миколаївщині у селі Воєводське трагічно загинув п’ятирічний хлопчик, який приїхав із батьками у гості до родичів.

Поки дорослі займалися своїми справами, за дитиною повинна була наглядати 72-річна бабуся. Однак вона не встежила, як хлопчик вийшов з двору і пішов у бік ставка. Дитину знайшли вже мертвою у ставку, розташованому неподалік.