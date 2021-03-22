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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Травми голови, хребта та кінцівок: в якому стані постраждалі в ДТП у Польщі

У Польщі 22 березня сталася аварії з українцями. У ДТП потрапив автобус, в якому перебувати 10 громадян України. В результаті події одна людина загинула, ще п’ятеро постраждали.

ДТП в Польше

Жертвою ДТП став другий водій автобуса, який у момент аварії не перебував за кермом.

П’ятеро людей дістали тілесних ушкоджень (голова, хребет, грудна клітка, кінцівки, черевні пошкодження). Трьох постраждали направили до лікарні у Перемишлі, одну людину госпіталізували до медзакладу у Пшеворську, ще одну – до Любачіва.

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Одна з госпіталізованих українка перебуває у тяжкому стані. У коментарі Фактам ICTV консул у Любліні розповів, що 74-річна жінка отримала серйозні травми голови. Лікарі поки не дають гарантій, щодо стану постраждалої.

Ще чотири пацієнти перебувають у середньому та тяжкому стані. Загрози їх життю немає.

Аварія у Польщі

22 березня український автобус потрапив в аварію у Польщі. Аварія сталася у тому самому місці, де за два тижні до цього розбився український автобус рейсом Познань-Херсон.

Автобус, який прямував до Чернівців, виїхав з дороги, протаранив загороджувальні бар’єри, а потім злетів у кювет.

Фото: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu

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