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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубник |

З’явилися перші фото з місця аварії з українцями у Польщі

У мережі опублікували перші фото з місця нової ДТП з українцями у Польщі.

ДТП у Польщі

Надзвичайна подія відбулася у ніч з 21 на 22 березня на автостраді А4, поблизу Кашице, та забрала життя одного громадянина країни, ще п’ятьох – доправили до лікарні. Поки інформація про їхній стан не уточнюється.

Водночас чотири особи відмовилися від госпіталізації.

Нині місцеві правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.

Аварія з українцями у Польщі

21 березня о 23.00 у Польщі сталася нова ДТП з українським автобусом. Інцидент відбувся недалеко від того місця, де 6 березня така ж подія забрала життя громадян України.

  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
З’явилися перші фото з місця аварії з українцями у Польщі / 9 фотографий
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Загалом в автобусі перебувало 10 людей.

Детальніше про ДТП з українцями у Польщі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu

Фото: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu

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