На Одещині померла військова, яка нещодавно вакцинувалася від Covid-19

В Одеській області померла військовослужбовець, якій недавно ввели вакцину від Covid-19.

Про це повідомили в командуванні Медичних сил ЗСУ.

– Сьогодні в Одеській області за межами військової частини, в позаслужбовий час, раптово втратила свідомість жінка-військовослужбовець військової служби за контрактом, – йдеться в повідомленні.

Їй відразу ж викликали швидку. Військові та цивільні медики намагалися реанімувати жінку, проте безуспішно.

– Військовослужбовець найближчим часом повинна була бути залучена до виконання службово-бойових завдань в районі проведення ООС тому 21 березня з дотриманням всіх алгоритмів отримала щеплення від Covid-19.

Судово-медична експертиза призначена на 24.03. Про її результати буде повідомлено додатково.

22 березня в Україні почався другий етап вакцинації від коронавірусу.

Роблять щеплення сімейним лікарям, працівникам соціальної сфери та людям, яким більше 80 років.

Джерело: Командування медичних сил ЗСУ