Поки стояв на зупинці: у Рівному чоловіку на голову впав мішок бетону

У Рівному чоловік стояв на зупинці, коли йому на голову впав мішок бетону. В результаті цього постраждалого забрала швидка допомога до лікарні.
Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медицини та медицини катастроф.
На чоловіка з даху зупинки раптом упав мішок бетону і розбив йому голову. Швидку допомогу викликали очевидці події.
– Потерпілий був у свідомості. Медики швидкої обробили рану та наклали пов‘язку. Попередній діагноз: забійна рана голови, – розповіли у Центрі.
Чоловіка госпіталізували до Рівненської центральної міської лікарні.
На Львівщині в кар’єрі стався зсув
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