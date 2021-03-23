Поки стояв на зупинці: у Рівному чоловіку на голову впав мішок бетону

У Рівному чоловік стояв на зупинці, коли йому на голову впав мішок бетону. В результаті цього постраждалого забрала швидка допомога до лікарні.

Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медицини та медицини катастроф.

На чоловіка з даху зупинки раптом упав мішок бетону і розбив йому голову. Швидку допомогу викликали очевидці події.

– Потерпілий був у свідомості. Медики швидкої обробили рану та наклали пов‘язку. Попередній діагноз: забійна рана голови, – розповіли у Центрі.

Чоловіка госпіталізували до Рівненської центральної міської лікарні.

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