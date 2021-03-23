PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Поранив ножем і втік: у Харкові стався конфлікт між водіями маршруток

У Харкові водій маршрутки під час конфлікту поранив ножем свого колегу і втік.

Маршрутка на автостанції

43-річного потерпілий одразу повідомив у поліцію, що водій іншої маршрутки вдарив його ножем і поїхав у невідомому напрямку.

Правоохоронці розшукали нападника та доставили його до відділку.

Зловмисником виявився 50-річний громадянин Азербайджану. Він залишив маршрутку біля автозаправної станції та поїхав звідти на власному автомобілі.

Тепер чоловіку загрожує покарання у вигляді обмеження волі до двох років.

Натомість потерпілого швидка госпіталізувала до лікарні. Наразі його стан здоров’я задовільний.

Читайте
Бив сокирою по голові: на Рівненщині підліток вбив листоношу заради грошей
  • Поранив ножем і втік: у Харкові стався конфлікт між водіями маршруток
  • Поранив ножем і втік: у Харкові стався конфлікт між водіями маршруток
  • Поранив ножем і втік: у Харкові стався конфлікт між водіями маршруток
  • Поранив ножем і втік: у Харкові стався конфлікт між водіями маршруток
  • Поранив ножем і втік: у Харкові стався конфлікт між водіями маршруток
  • Поранив ножем і втік: у Харкові стався конфлікт між водіями маршруток
Поранив ножем і втік: у Харкові стався конфлікт між водіями маршруток / 3 фотографии

У Запоріжжі пасажир накинувся на водія маршрутки

Нещодавно у Запоріжжі пасажир побив водія громадського транспорту.

Чоловік накинувся на нього через те, що йому здалося, що водій хотів забрати у нього телефон.

Сам побитий запевняє, що телефон не забирав. Пасажир на нього напав з невідомих йому причин. Крім того, він начебто перебував у нетверезому стані.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка