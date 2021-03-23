У Харкові водій маршрутки під час конфлікту поранив ножем свого колегу і втік.

43-річного потерпілий одразу повідомив у поліцію, що водій іншої маршрутки вдарив його ножем і поїхав у невідомому напрямку.

Правоохоронці розшукали нападника та доставили його до відділку.

Зловмисником виявився 50-річний громадянин Азербайджану. Він залишив маршрутку біля автозаправної станції та поїхав звідти на власному автомобілі.

Тепер чоловіку загрожує покарання у вигляді обмеження волі до двох років.

Натомість потерпілого швидка госпіталізувала до лікарні. Наразі його стан здоров’я задовільний.











Поранив ножем і втік: у Харкові стався конфлікт між водіями маршруток / 3 фотографии

У Запоріжжі пасажир накинувся на водія маршрутки

Нещодавно у Запоріжжі пасажир побив водія громадського транспорту.

Чоловік накинувся на нього через те, що йому здалося, що водій хотів забрати у нього телефон.

Сам побитий запевняє, що телефон не забирав. Пасажир на нього напав з невідомих йому причин. Крім того, він начебто перебував у нетверезому стані.