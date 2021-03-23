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Софія Зінов'єва |

У Києві стоматолог намагався вбити струмом власну пацієнтку

Прокуратура Києва затримала 33-річного стоматолога, який намагався вбити струмом літню жінку та обкрадав своїх пацієнтів.

зуби у дитини, стоматолог

У прес-службі Київської міської прокуратури повідомляють, що чоловік обкрадав своїх клієнтів, повідомляючи їм неправдиву інформацію про обсяг необхідних втручань та затрат на лікування.

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Із травня 2019-го по вересень 2020-го у такий спосіб зловмисник привласнив близько 400 тис. грн.

Також у березні 2020 року стоматолог потрапив до помешкання своєї відвідувачки під приводом проведення медичних процедур та викрав її банківську картку, з якої в подальшому зняв 78 тис. грн.

– Підозрюваний під приводом супроводження однієї з пацієнток додому застосував сильнодіючі речовини, від яких потерпіла втратила контроль над своїми діями. Надалі, користуючись її напівпритомним станом, чоловік заволодів грошовими коштами та матеріальними цінностями останньої на загальну суму 63 тис. грн, – повідомляє прокуратура міста про ще один епізод.

Найтяжчий злочин, у якому підозрюється стоматолог, це замах на 70-річну жінку. 

Фігурант під’єднав два дроти, які підготував заздалегідь, до живлення в електричному щитку біля квартири потерпілої.

Наразі чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Стоматолог-садистка

29-річна стоматолог у Рівному знущалась над дітьми під час прийому. До поліції звернулися батьки щонайменше п’ятьох потерпілих.

Лікарці оголосили підозру за статтями ч. 1 ст. 125 про умисне легке тілесне ушкодження та ч. 1 ст. 126 про побої та мордування Кримінального Кодексу України.

Джерело: Київська міська прокуратура

Фото: Pixabay

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