За даними ЗМІ, в Києві в супермаркеті Святошинського району охоронець вдарив жінку за те, що та відмовилася надягнути маску.

Про інцидент розповів Telegram-канал Київ Оперативний та опублікував відео з місця події.

За даними каналу, охоронець супермаркету зробив зауваження жінці щодо того, що та була без маски. Жінка нібито відмовилася надіти маску, після чого охоронець вдарив її по голові.

Через декілька сильних ударів жінка не змогла утримати рівновагу і впала на підлогу.

У коментарях до відео користувачі відзначили, що така поведінка охоронця щодо клієнтів супермаркету неприпустима.

Напад на бригаду швидкої на Харківщині

У Харківській області невідомі люди напали на бригаду швидкої допомоги, яка чекала виклик в пункті постійної дислокації. Хулігани їх побили, через це двох медиків госпіталізували.

Найбільше травм отримав водій карети швидкої допомоги – у чоловіка діагностували черепно-мозкову травму і численні забої. Кількість нападників і їх особи поки невідомі.