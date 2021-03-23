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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Впала на підлогу: в Києві охоронець вдарив жінку без маски

За даними ЗМІ, в Києві в супермаркеті Святошинського району охоронець вдарив жінку за те, що та відмовилася надягнути маску.

Впала на підлогу: в Києві охоронець вдарив жінку без маски

Про інцидент розповів Telegram-канал Київ Оперативний та опублікував відео з місця події.

За даними каналу, охоронець супермаркету зробив зауваження жінці щодо того, що та була без маски. Жінка нібито відмовилася надіти маску, після чого охоронець вдарив її по голові.

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Через декілька сильних ударів жінка не змогла утримати рівновагу і впала на підлогу.

У коментарях до відео користувачі відзначили, що така поведінка охоронця щодо клієнтів супермаркету неприпустима.

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У Харківській області невідомі люди напали на бригаду швидкої допомоги, яка чекала виклик в пункті постійної дислокації. Хулігани їх побили, через це двох медиків госпіталізували.

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Фото: Pexels

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