Стало відомо, чому в Одеській області померла військовослужбовиця, яка напередодні отримала щеплення від коронавірусу.

Офіційна причина смерті військової – гостра серцево-судинна недостатність.

Також за результатами розтину у жінки було встановлено атеросклеротичний кардіосклероз.

Результати розтину найближчим часом розглянуть на засіданні регіональної групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації (НППІ).

Цього в рамках розслідування вимагають протоколи Міністерства охорони здоров’я.

Що відомо про смерть військової

21 березня в Одеській області 43-річна Інна Фесенко отримала щеплення препаратом AstraZeneca Covishield.

Ввечері 23 березня жінка знепритомніла на вулиці: швидку викликали очевиці. Військові та цивільні медики намагалися реанімувати жінку, проте безуспішно.

Військовослужбовиця мала звання старшого солдата, у військовій частині а3880 працювала бухгалтером.

Національна поліція та ЗСУ проводять розслідування за фактом смерті жінки.