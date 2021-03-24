Стало відомо, чому в Одеській області померла військовослужбовиця, яка напередодні отримала щеплення від коронавірусу.
Офіційна причина смерті військової – гостра серцево-судинна недостатність.
Також за результатами розтину у жінки було встановлено атеросклеротичний кардіосклероз.
Результати розтину найближчим часом розглянуть на засіданні регіональної групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації (НППІ).
Цього в рамках розслідування вимагають протоколи Міністерства охорони здоров’я.
Що відомо про смерть військової
21 березня в Одеській області 43-річна Інна Фесенко отримала щеплення препаратом AstraZeneca Covishield.
Ввечері 23 березня жінка знепритомніла на вулиці: швидку викликали очевиці. Військові та цивільні медики намагалися реанімувати жінку, проте безуспішно.
Військовослужбовиця мала звання старшого солдата, у військовій частині а3880 працювала бухгалтером.
Національна поліція та ЗСУ проводять розслідування за фактом смерті жінки.