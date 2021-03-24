PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Хлопчик хотів додому: донецькому копу оголосили підозру через побиття дитини

У Донецькій області поліцейському оголосили підозру через побиття 12-річного хлопчика. Копу загрожує покарання за перевищення службових повноважень.

Полиция

16 лютого 2020 року поліцейський прибув на місце ДТП у Краматорську.

– Під час оформлення аварії 12-річний пасажир одного з транспортних засобів захотів піти додому. Аби затримати малолітнього правоохоронець застосував до хлопця спеціальні прийоми боротьби рукопашного бою, – зазначили у прокуратурі.

Читайте
Впала на підлогу: в Києві охоронець вдарив жінку без маски

Хлопчик отримав легкі тілесні ушкодження.

Правоохоронцю загрожує покарання за перевищення службових повноважень – ч. 2 ст. 365 КК України.

Поліцейські продавали дозволи на зброю

Нацполіція викрила схему, за якою правоохоронці продавали дозволи на зброю. Оголошення про свої послуги зловмисники розміщували в інтернеті.

Оформлення таких документів могло коштувати від $200 до $500.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка