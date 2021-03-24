Хлопчик хотів додому: донецькому копу оголосили підозру через побиття дитини

У Донецькій області поліцейському оголосили підозру через побиття 12-річного хлопчика. Копу загрожує покарання за перевищення службових повноважень.

16 лютого 2020 року поліцейський прибув на місце ДТП у Краматорську.

– Під час оформлення аварії 12-річний пасажир одного з транспортних засобів захотів піти додому. Аби затримати малолітнього правоохоронець застосував до хлопця спеціальні прийоми боротьби рукопашного бою, – зазначили у прокуратурі.

Хлопчик отримав легкі тілесні ушкодження.

Правоохоронцю загрожує покарання за перевищення службових повноважень – ч. 2 ст. 365 КК України.

Поліцейські продавали дозволи на зброю

Нацполіція викрила схему, за якою правоохоронці продавали дозволи на зброю. Оголошення про свої послуги зловмисники розміщували в інтернеті.

Оформлення таких документів могло коштувати від $200 до $500.