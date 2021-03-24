Труїв дівчат і крав золото: на Запоріжжі затримали серійного ґвалтівника з Азербайджану

Поліція Запоріжжя розкрила подробиці у справі серійного ґвалтівника. Чоловіка розшукували одразу в декількох областях України.

Затриманим злочинцем виявився 47-річний громадянин Азербайджану. Окрім зґвалтувань, також він звинувачується у грабежі та розбої.

Слідством встановлено, що влітку 2020 року в Запорізькій області іноземець отруїв і зґвалтував 20-річну дівчину. Після цього він вкрав золоті прикраси та мобільний телефон постраждалої.

– Ми з’ясували, що зловмисник продав мобільний телефон на одному з ринків Запоріжжя. Потім гаджет перепродали в інше місто, проте його вдалося віднайти і та вилучити як речовий доказ, – йдеться у повідомленні.

47-річний чоловік не був мешканцем Запоріжжя і часто подорожував Україною, щоб замести сліди своїх численних злочинів.

Вже скоро стало зрозуміло, що він мав схожість з фотозображенням підозрюваного у зґвалтуванні в інших областях.

– Всі злочини об’єднував характерний “почерк”. Жертвами зловмисника зазвичай ставали випадкові знайомі, яким він підмішував у спиртні напої психотропні речовини, після чого користувався їхнім безпорадним станом.

Злочинця затримали 11 березня, під час вчинення ним чергового тяжкого злочину. Зараз він перебуває в СІЗО, цього разу – за скоєння розбійного нападу на території Київської області.

Кримінальне провадження відкрито за ч.4 ст. 152 (Зґвалтування) та ч.1 ст. 187 (Розбій) КК України. Досудове розслідування триває.

У Києві іноземець чіплявся до дівчинки

Днями у Києві затримали іноземця, який чіплявся до дівчинки на дитячому майданчику.

Підозрюваним виявився громадянин Азербайджану 1988 року народження.

Слідство встановило, що чоловік підійшов до дитини і показав свій статевий орган.

Кримінальне провадження відкрито за за ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) КК України. Чоловікові загрожує до восьми років ув’язнення.