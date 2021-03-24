Міністерство охорони здоров’я назвало попередню причину смерті військовослужбовиці, яка напередодні отримала щеплення Covishield від коронавірусу. Офіційна версія з’явиться пізніше.
Смерть військової в Одесі сталася внаслідок гострих розладів кровообігу. Окрім хронічних серцево-судинних захворювань, жінка мала інші супутні хвороби.
Найближчим часом військовослужбовиця мала їхати в ООС.
В неділю, 21 березня, жінка отримала щеплення від Covid-19. У МОЗ зауважили, що того ж дня з того ж флакону вакцини було щеплено ще 9 осіб.
– Протипоказань до введення вакцини, а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату, в жінки не було. Несприятливих подій після імунізації в інших пацієнтів не зареєстровано, – йдеться у повідомленні.
Міністерство закликало не спекулювати і не вдаватися до передчасних висновків щодо причин смерті військовослужбовиці.
За даними Центру громадського здоров’я, серцево-судинні захворювання є головною причиною всіх смертей в Україні (67%). Кожні 10 хвилин в Україні одна людина помирає від інсульту.
Вакцинація у світі
Станом на 24 березня у світі введено вже майже 400 млн доз вакцини проти коронавірусу.
З початку вакцинації в Україні було щеплено вже 137 026 осіб.
Серед них зареєстровано 590 несприятливих подій після імунізації, лише три пацієнти деякий час перебували під наглядом лікарів. Наразі всі вони здорові.