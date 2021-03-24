Військова Інна Фесенко померла в Одесі після щеплення Covishield: перші фото і подробиці

Новину про те, що під Одесою померла військова, яка напередодні вакцинувалася від Covid-19, підтвердили в Одеській ОГА.

Померлою виявилася 43-річна Інна Фесенко (у соцмережах – Нарожна). Мала звання старшого солдата, у військовій частині а3880 працювала бухгалтером.

За попередньою інформацією, жінка страждала на гіпертонію.

Зазначається, що смерть військової наступила раптово, коли вона йшла вулицею. Деякі користувачі соцмереж розповідають, що забирати тіло приїхав бус на військових номерах.

– 23 березня в смт. Черноморське, Лиманського району, близько 17.20 жінка-військовослужбовець знепритомніла на вулиці та, на жаль, померла до прибуття екстреної медичної допомоги, яку викликали перехожі. Медики прибули одразу після виклику та, на жаль, констатували факт смерті, – зазначили в ОДА.

21 березня жінка отримала щеплення препаратом AstraZeneca Covishield. Цього ж дня у медзакладі було вакциновано 120 осіб, усі вони живі.

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Вакцинацію проводила мобільна бригада, яка працює з препаратом з перших днів, як він з’явився в Україні.

Зазначимо, що з моменту вакцинації військової пройшло лише півтори доби, і зв’язок з вакцинацією Covishield не підтверджено.

Під наглядом Одеської ОДА сьогодні буде проведено всі необхідні експертизи. Причину смерті буде названо в найкоротші терміни.

Станом на цю годину, Національна поліція та ЗСУ проводять розслідування.

Першими про смерть жінки-військовослужбовця після вакцинації повідомили в командуванні Медсил ЗСУ.

Було зазначено, що судово-медична експертиза призначена на 24 березня.

Також у повідомленні додали, що жінка проходила військову службу за контрактом.

Джерело: Одеська ОДА