Лупцював руками та ногами: на Полтавщині зять забив до смерті 97-річну тещу

У селі Максимівка Полтавської області п’яний зять під час сварки вбив 97-річну тещу.

Чоловік мешкав у тещиній хаті, вів господарство та допомагав старенькій. Донька бабусі іноді приїжджала до родичів з міста. Того ранку Микола прийшов до сусідів та попросив зателефонувати до дружини, мовляв, бабуся померла.

Сусідка зателефонувала до жінки, проте паралельно про подію повідомила місцевій медсестрі.

Проте, коли медпрацівник побачила тіло бабусі, то засумнівалася, що це природна смерть.

– Було розбите обличчя і була кров. Зі слів доньки, як вона сказала, що це вона впала сама і після цього померла, – розповіла медсестра Максимівської амбулаторії Світлана Муха.

Згодом у будинок загиблої навідалися правоохоронці.

Версія про падіння була відверто провальною. Експерт побачив: стареньку у власному будинку відлупцювали так, що на ній живого місця не лишилося. У скоєному, поліція запідозрила зятя загиблої.

– 61-річний мешканець, який доглядав за бабусею. Цій особі повідомлено про підозру за погодженням з прокурором окружної прокуратури та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, – розповів керівник Кременчуцького районного управління поліції Іван Жук.

Чоловік зізнався, що близько третьої години він прийшов до кімнати бабусі. Звісно, старенькій такий пізній візит не сподобався. Сварка швидко переросла у бійку. Чоловік почав нещадно бити літню жінку. Бив він тещу і ногами, і руками.

Нині чоловіку може загрожувати до 15 років в’язниці.

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