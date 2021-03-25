У місті Сарни Рівненської області 17-річний хлопець вбив матір шістьох дітей, яка працювала листоношею.

У той день 43-річна жінка принесла пенсію господарям будинку. Тоді хлопець вирішив пограбувати листоношу і викрасти у неї 18 тис. грн. Він напав на жінку з сокирою, вдарив її по голові і забрав гроші.

Після смерті матері сиротами залишилися шестеро дітей, четверо з них – неповнолітні. Найменшій доньці всього 11 років.

За кілька годин хлопця затримали на вулиці неподалік місця злочину. Він одразу в усьому зізнався. Місцеві жителі говорять, що хлопець змалку ображав однолітків, а пізніше почав обкрадати всю вулицю. Через нього постраждало щонайменше чотири сім’ї.

Найближчі два місяці неповнолітній проведе за ґратами слідчого ізолятора. У поліції говорять, що хлопець і справді має психічні відхилення, тому обов’язково пройде необхідну експертизу.

Якщо його визнають неосудним, то відправлять на примусове лікування. Якщо ж ні, тоді йому загрожує в’язниця.

Про вбивство листоноші у Рівненській області стало відомо 20 березня. 17-річний хлопець вдарив жінку кілька разів по голові сокирою, а коли зрозумів, що вона непритомна, то сховав сокиру під ліжко, відібрав сумку і втік.