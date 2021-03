Штат Алабама в США зазнав руйнувань через серію торнадо. Щонайменше п’ять осіб загинуло, кількість постраждалих не встановлена. Понад 35 тис. людей залишились без електропостачання.

Губернатор штату Алабама Кей Айві через стихійне явище видав надзвичайну декларацію для 46 округів.

Величезні території округу Шелбі поблизу Бірмінгема пошкоджені.

Шериф округу Шелбі Джон Саманієго заявив, що деякі будинки повністю зруйновані.

Мер Сентрвілля Майк Оклі повідомляє, що від торнадо постраждав місцевий аеропорт:

Перша леді США Джил Байден через погодні умови відклала заплановану на 26 березня поїздку до Бірмінгема й Джаспера, штат Алабама.

Thinking of everyone in Alabama and all of those impacted by the severe weather across the South tonight. My prayers are with the grieving families. Please stay safe. ????

— Jill Biden (@FLOTUS) March 26, 2021