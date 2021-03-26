Штат Алабама в США зазнав руйнувань через серію торнадо. Щонайменше п’ять осіб загинуло, кількість постраждалих не встановлена. Понад 35 тис. людей залишились без електропостачання.

Губернатор штату Алабама Кей Айві через стихійне явище видав надзвичайну декларацію для 46 округів.

– Радіолокації показали, що смерч, який утворився на південному заході штату Алабама, пронісся на відстань близько 161 кілометра й затримався на землі близько години й 20 хвилин. Розслідування на місцях визначить силу штормів, але ми впевнені, що знайдемо щонайменше сім торнадо, – повідомив метеоролог Національної служби погоди в Бірмінгемі Джон де Блок.

Величезні території округу Шелбі поблизу Бірмінгема пошкоджені.

– Мені дуже пощастило, що я живий, – говорить 75-річний ветеран війни у В’єтнамі Джеймс Дануей із міста Пелхем. – Я спочатку ігнорував попередження про смерч, які надходили на телефон. Аж поки не почув, як торнадо наближається. Я встиг вибігти із спальні на верхньому поверсі, де дивився телевізор, перш ніж здуло дах будинку. Усі три мої машини були некерованими.

Шериф округу Шелбі Джон Саманієго заявив, що деякі будинки повністю зруйновані.

Мер Сентрвілля Майк Оклі повідомляє, що від торнадо постраждав місцевий аеропорт:

– Літаки розірвані, як іграшки. Є будинки, які повністю зруйновані, вивернуті дерева та лінії електропередач.

Перша леді США Джил Байден через погодні умови відклала заплановану на 26 березня поїздку до Бірмінгема й Джаспера, штат Алабама.

– Із думками про всіх людей в Алабамі та тих, хто постраждав від суворої погоди на півдні сьогодні. Мої молитви звернені до сімей у скорботі. Будь ласка, бережіть себе, – написала Джил Байден у Twitter.

Thinking of everyone in Alabama and all of those impacted by the severe weather across the South tonight. My prayers are with the grieving families. Please stay safe. ???? — Jill Biden (@FLOTUS) March 26, 2021

Снігова буря в США

У лютому через снігову бурю в США загинули майже 60 осіб. Найбільше жертв – у Техасі.

Причинами смерті стали отруєння чадним газом, ДТП на дорогах, домашні пожежі та сильне переохолодження організму.

Через крижану бурю в багатьох будинках Техасу відключили електрику. Також в деяких місцевостях прорвало труби, через що сотні тисяч людей залишилися без води.

Президент США Джо Байден оголосив Техас зоною стихійного лиха.