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Факти / Надзвичайні події
Оксана Доротюк |

Підбурював моряків під час окупації Криму: контрадміралу ВМС РФ повідомили про підозру

Контрадміралу та заступнику командувача Чорноморського флоту Військово-морського флоту Збройних сил РФ повідомили про підозру у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, підбурюванні до скоєння державної зради і пособництві у веденні агресивної війни.

Підбурював моряків під час окупації Криму: контрадміралу ВМС РФ повідомили про підозру

За даними Офісу генпрокурора, під час досудового розслідування було встановлено, що 20-25 березня 2014 року під час активної фази окупації Криму підозрюваний відкрито підбурював військовослужбовців і керівний склад штабу Командування ВМС ЗСУ до вчинення державної зради.

Він обіцяв миттєве підвищення зарплат і кар’єрне зростання, а також погрожував застосуванням військовослужбовцями РФ фізичного насильства і зброї.

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 – Заступник командувача флоту проводив допити захоплених українських офіцерів, які містилися на гауптвахті ЧФ РФ, підбурюючи їх до державної зради, – повідомили в Офісі генпрокурора.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ.

Незаконний експорт агрегатів для кораблів

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла незаконному експорту українських товарів військового призначення до Російської Федерації.

В СБУ повідомили, що кінцевим споживачем українських агрегатів були підприємства військово-промислового комплексу у Росії. Вони виконували оборонні замовлення в інтересах військово-морського флоту РФ.

Джерело: Офіс генпрокурора

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