Стрілянина в Одеській області: одна людина загинула (ВІДЕО)

У селищі Лиманське Одеської області сталася стрілянина. В результаті події одна людина загинула, ще одна – отримала поранення.

В обласні поліції зазначили, що нині на місці події працює слідчо-оперативна група.

– З правопорушником проводяться невідкладні слідчі дії, – зазначили у поліції.

Відомості за цим фактом внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.







В Одеській області сталася стрілянина – одна людина загинула / 2 фотографии

Стрілянина у Харкові

22 лютого у Харкові сталася стрілянина біля супермаркету. Зловмисник вистрілив у голову чоловікові, в результаті чого останній помер на місці події.

Злочинець одразу зник на авто, а правоохоронцям довелося вводити план Сирена, щоб затримати стрілка.