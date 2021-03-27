Стрілянина в Одеській області: одна людина загинула (ВІДЕО)

У селищі Лиманське Одеської області сталася стрілянина. В результаті події одна людина загинула, ще одна – отримала поранення.
В обласні поліції зазначили, що нині на місці події працює слідчо-оперативна група.
– З правопорушником проводяться невідкладні слідчі дії, – зазначили у поліції.
Відомості за цим фактом внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.
В Одеській області сталася стрілянина – одна людина загинула / 2 фотографии
Стрілянина у Харкові
22 лютого у Харкові сталася стрілянина біля супермаркету. Зловмисник вистрілив у голову чоловікові, в результаті чого останній помер на місці події.
Злочинець одразу зник на авто, а правоохоронцям довелося вводити план Сирена, щоб затримати стрілка.