У мексиканському місті Ермосільйо у штаті Сонора впав літак. Внаслідок катастрофи загинули шість осіб.

Легкомоторний літак Cessna 401 розбився поруч з іподромом. Він прямував з Ермосільйо в американське місто Тусон, що у штаті Арізона.

За інформацією мексиканського видання El Heraldo de México, причиною катастрофи стало те, що літак зіткнувся з лінією електропередачі.

На місці падіння літака чотири людини, котрі перебували на борту загинули миттєво, серед них пілот літака. Ще троє постраждали, але двох з них лікарі не змогли врятувати. Наразі одна людина перебуває у шпиталі і лікарі борються за її життя.

Відомо, що серед загиблих – чиновник уряду штату Сонора Леонардо Чіскомані Фрінер. Губернатор штату Клаудія Павлович Арельяно висловила співчуття родинам загиблих у катастрофі.

— Моє серце та серце моєї родини у скорботі через втрату дорогих друзів у авіакатастрофі, зокрема Леонардо Чіскомані – зразкового чиновника моєї робочої групи. Мої молитви за за одужання тих, хто бореться за своє життя, – сказала вона.

La Fiscalía General de Justicia de Sonora detalló que ya subió a seis el número de muertos por este accidente aéreo en Hermosillohttps://t.co/Fc0e3RO6Kk pic.twitter.com/fmkxEa4GJz — TV Digital Los Mochis (@TvMochis) March 28, 2021

Падіння літака біля Оттави

На початку лютого на заході канадської столиці Оттави впав невеликий приватний літак. Інцидент стався неподалік від аеропорту Карп.

Двомісний літак Blackshape BS100 впав у лісосмузі і загорівся. Рятувальним вдалося швидко прибути на місце падіння літака та погасити вогонь.

Вони виявили тіло людини. Ймовірно, що це був пілот літака, який помер на місці від отриманих ушкоджень.

Фото: TV Digital Los Mochis

Джерело: El Heraldo de México