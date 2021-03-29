Найбагатша людина Чехії Петер Келлнер, засновник і власник компанії PPF Group, загинув в авіакатастрофі на Алясці.

Вертоліт розбився в районі льодовика Кнік. Рятувальники знайшли одну людину, яка вижила, і п’ятьох загиблих, серед яких був і Каллнер.

Forbes оцінює статки Келлнера в $17,5 млрд. У рейтингу найбагатших людей світу від Forbes Келлнер посів 70 місце у 2020 році.

Келлнер є власником банку Home Credit та колишнім власником мережі магазинів побутової техніки Ельдорадо.

Аварія екскурсійного вертольота

27 березня на Алясці розбився вертоліт Eurocopter AS50 гірськолижного комплексу Tordrillo Mountain Lodge. Внаслідок аварії загинуло п’ятеро людей.

Загиблі туристи були постійними гостями гірськолижного курорту.

Наразі причини катастрофи ще з’ясовуються.

Фото: PPF