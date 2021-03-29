PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Анастасія Дячкіна |

Чеський мільярдер Петер Келлнер загинув під час падіння вертольота на Алясці

Найбагатша людина Чехії Петер Келлнер, засновник і власник компанії PPF Group, загинув в авіакатастрофі на Алясці.

Чеський мільярдер Петер Келлнер загинув під час падіння вертольота на Алясці

Вертоліт розбився в районі льодовика Кнік. Рятувальники знайшли одну людину, яка вижила, і п’ятьох загиблих, серед яких був і Каллнер.

Forbes оцінює статки Келлнера в $17,5 млрд. У рейтингу найбагатших людей світу від Forbes Келлнер посів 70 місце у 2020 році.

Келлнер є власником банку Home Credit та колишнім власником мережі магазинів побутової техніки Ельдорадо.

Аварія екскурсійного вертольота

27 березня на Алясці розбився вертоліт Eurocopter AS50 гірськолижного комплексу Tordrillo Mountain Lodge. Внаслідок аварії загинуло п’ятеро людей.

Загиблі туристи були постійними гостями гірськолижного курорту.

Наразі причини катастрофи ще з’ясовуються.

Фото: PPF

Джерело: The Washington Post

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка