Горіло розкидане сміття: в пожежі на Дніпропетровщині загинуло троє осіб

Пізно ввечері 28 березня в селі В’язівок на Дніпропетровщині загорівся будинок.

Інцидент стався в Павлоградському районі.

Після прибуття рятувальники встановили, що горить дах, сміття і домашнє майно всередині одноповерхового будинку загальною площей 60 кв.м.

У помешканні вогнеборці виявили тіла загиблих чоловіка та жінки: пізніше було знайдено тіло ще однієї жінки. Їхній вік не розголошується.

До локалізації і ліквідації пожежі на Дніпропетровщині було залучено сімох рятувальників.

Обставини смерті загиблих та причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Пожежа в парку Муромець

В середині лютого у Києві горіли будиночки в парку Муромець.

Першими чорні клуби диму помітили водії-очевидці, що проїжджали повз парк. На момент пожежі всередині приміщення нікого не було.

Встановлено, що пожежа виникла в приміщенні кафе зрубної конструкції, вогонь охопив лише частину будови, але супроводжувався сильним задимленням.