В австрійському місті Грац група невідомих напала серед білого дня на двох українських підлітків. Один з них з ножовим пораненням у лікарні.

Інцидент стався у неділю, 28 березня, о 16.15 за місцевим часом. Двоє братів у віці 15 та 17 років, котрі є громадянами України, прийшли на зустріч з невідомим для продажу йому куртки. Про це вони попередньо домовилися у соціальній мережі.

Покупець призначив їм зустріч у пішохідному підземному переході. Коли він приміряв куртку, з обох боків українців оточили від чотирьох до п’яти невідомих осіб у масках. Один із нападників дістав пістолет і почав погрожувати старшому брату, вимагаючи гроші, цінні речі, а також принесену куртку.

17-річний хлопець почав чинити опір і розпочалася бійка. Один із нападників дістав ніж та штрикнув ним старшого брата у верхню частину тіла. Після цього злочинці втекли.

Юнака госпіталізували до лікарні Граца. Відомо, що його життю наразі нічого не загрожує. Його молодший брат зазнав незначних травм обличчя.

Поліція Граца відкрила провадження та проводить розслідування нападу. Наразі особи нападників ще не встановлені.

Побиття українського підлітка у Франції

15 січня група злочинців у масках з металевими кийками, битками та ножами здійснила напад на 14-річного українця Юрія, коли він з друзями повертався з коледжу.

Побиття сталося неподалік Ейфелевої вежі і торговельного центру Beaugrenelle.

З важкими травмами хлопця госпіталізували, деякий час він перебував у штучній комі. На початку березня Юрія виписали з лікарні.

Джерело: Heute