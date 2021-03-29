Вечірка під час чуми: український DJ влаштував гулянку попри карантин

У Запоріжжі у ніч проти 27 березня правоохоронці навідалися до нічного клубу на вулиці Парковий бульвар, який працював після 24 години, попри карантинні обмеження.
Під час перевірки у нічному клубі перебували адміністрація, бармени, технічний персонал, ді-джей та близько 200 відвідувачів.
– Після неодноразових попереджень щодо припинення правопорушень, деякі з громадян, які відпочивали у нічному клубі, а також адміністрація категорично відмовились виконувати законні вимоги поліцейських, та продовжували розважатися, – зазначили у ГУ НП у Запорізькій області.
Порушників притягнули до адміністративної відповідальності.
На керівника та ді-джея склали протоколи за ч. 1 ст. 44-3 КУпАП – штраф до 34 тис. грн. На відвідувачів, які відмовлялися одягати захисні маски, склали постанови за ч. 2 ст. 44-3 КУпАП – штраф до 255 грн.
Крім того, ді-джея за злісну непокору законному розпорядженню поліцейського притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 185 КУпАП.
У Києві чоловік заблокував рух трамвая
У Деснянському районі Києва 24 березня хлопець заблокував рух трамвая, тому що водій не впустив його у вагон без маски.
На відео, яке зняли випадкові перехожі, хлопець вийшов з трамваю, став на колію і почав повільно йти прямо перед ним.