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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Вечірка під час чуми: український DJ влаштував гулянку попри карантин

У Запоріжжі у ніч проти 27 березня правоохоронці навідалися до нічного клубу на вулиці Парковий бульвар, який працював після 24 години, попри карантинні обмеження.

Вечірка під час чуми: український DJ влаштував гулянку попри карантин

Під час перевірки у нічному клубі перебували адміністрація, бармени, технічний персонал, ді-джей та близько 200 відвідувачів.

– Після неодноразових попереджень щодо припинення правопорушень, деякі з громадян, які відпочивали у нічному клубі, а також адміністрація категорично відмовились виконувати законні вимоги поліцейських, та продовжували розважатися, – зазначили у ГУ НП у Запорізькій області.

Порушників притягнули до адміністративної відповідальності.

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На керівника та ді-джея склали протоколи за ч. 1 ст. 44-3 КУпАП – штраф до 34 тис. грн. На відвідувачів, які відмовлялися одягати захисні маски, склали постанови за ч. 2 ст. 44-3 КУпАП – штраф до 255 грн.

Крім того, ді-джея за злісну непокору законному розпорядженню поліцейського притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 185 КУпАП.

  • Вечірка під час чуми: український DJ влаштував гулянку попри карантин
  • Вечірка під час чуми: український DJ влаштував гулянку попри карантин
  • Вечірка під час чуми: український DJ влаштував гулянку попри карантин
  • Вечірка під час чуми: український DJ влаштував гулянку попри карантин
Вечірка під час чуми: український DJ влаштував гулянку попри карантин / 2 фотографии

У Києві чоловік заблокував рух трамвая

У Деснянському районі Києва 24 березня хлопець заблокував рух трамвая, тому що водій не впустив його у вагон без маски.

На відео, яке зняли випадкові перехожі, хлопець вийшов з трамваю, став на колію і почав повільно йти прямо перед ним.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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