Вечірка під час чуми: український DJ влаштував гулянку попри карантин

У Запоріжжі у ніч проти 27 березня правоохоронці навідалися до нічного клубу на вулиці Парковий бульвар, який працював після 24 години, попри карантинні обмеження.

Під час перевірки у нічному клубі перебували адміністрація, бармени, технічний персонал, ді-джей та близько 200 відвідувачів.

– Після неодноразових попереджень щодо припинення правопорушень, деякі з громадян, які відпочивали у нічному клубі, а також адміністрація категорично відмовились виконувати законні вимоги поліцейських, та продовжували розважатися, – зазначили у ГУ НП у Запорізькій області.

Порушників притягнули до адміністративної відповідальності.

На керівника та ді-джея склали протоколи за ч. 1 ст. 44-3 КУпАП – штраф до 34 тис. грн. На відвідувачів, які відмовлялися одягати захисні маски, склали постанови за ч. 2 ст. 44-3 КУпАП – штраф до 255 грн.

Крім того, ді-джея за злісну непокору законному розпорядженню поліцейського притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 185 КУпАП.







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