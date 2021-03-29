Загиблий чеський мільярдер Петер Келлнер разом із своєю групою для катання на позашляховій трасі Аляски замість підйомника скористався вертолітом Airbus AS350 B3.

Авіакатастрофа сталась із невідомих причин за 50 миль (80,5 км) на схід від Анкориджа. Розслідуванням наразі займається Національне управління з питань безпеки на транспорті.

Серед п’ятьох пасажирів вертольоту було троє гостей та двоє гідів із гірського будиночка Тордрілло.

Крім мільярдера Петера Келлнера, загинули також 52-річний Грегорі Хармс із Колорадо, 50-річний Бенджамін Лароше із Чехії, 38-річний Шон МакМеннані з Гірдвуда та 33-річний пілот Захарі Рассел з Анкориджа.

Шостий чоловік, який також був на борту, наразі перебуває в стабільному стані в лікарні Анкориджа.

Грегорі Хармс був першопрохідцем гідроліта на Алясці. Він заснував компанію heli-ski, яка керувала поїздками по всьому світу.

Шон МакМеннані працював провідником понад 10 років. Він також був інструктором лавин і досвідченим гірським гідом на Деналі, найвищій вершині Північної Америки.

Чеський мільярдер Петер Келлнер та Бенджамін Лароше були частими гостями на Алясці.

Статки Петера Келлнера

Forbes оцінив статки Петера Келлнера в $17,5 млрд. У рейтингу найбагатших людей світу від Forbes Келлнер посів 70 місце в 2020 році.

Келлнер є власником банку Home Credit та колишнім власником мережі магазинів побутової техніки Ельдорадо.

Він заробив своє перше багатство в 1990-х роках завдяки заснуванню інвестиційного фонду, який він використовував для придбання контрольного пакету акцій найбільшої страхової компанії країни.

Торік у жовтні чеський мільярдер придбав велику європейську мережу мовлення Центральноєвропейські медіа-підприємства за $1,1 млрд.