На українських підлітків в австрійському місті Грац напало семеро осіб. Про це повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба.

– Напад здійснила ціла банда. Поліція вважає, що їхнім мотивом було пограбування. Розшук зловмисників триває, – зазначив Олександр Щерба.

Наразі прямий контакт із шефом поліції міста підтримує почесний консул України Фрідріх Мьостль.

За його інформацією, життя пораненого українця – поза небезпекою.

Напад на українських підлітків в Австрії

28 березня група невідомих скоїла напад на українських підлітків в Австрії.

Інцидент стався в пішохідному підземному переході міста Грац, де двоє братів – 15 та 17 років – мали зустрітись із потенційним покупцем куртки.

Після примірки українців оточили невідомі особи в масках. Один із нападників дістав пістолет і почав погрожувати старшому брату, вимагаючи гроші, цінні речі, а також принесену куртку.

17-річний хлопець почав чинити опір, тому розпочалася бійка. У результаті старшого брата із ножовим пораненням госпіталізували до місцевої лікарні. Молодший отримав незначні травми обличчя.

Джерело: Олександр Щерба