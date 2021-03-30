На українських підлітків в австрійському місті Грац напало семеро осіб. Про це повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба.
– Напад здійснила ціла банда. Поліція вважає, що їхнім мотивом було пограбування. Розшук зловмисників триває, – зазначив Олександр Щерба.
Наразі прямий контакт із шефом поліції міста підтримує почесний консул України Фрідріх Мьостль.
За його інформацією, життя пораненого українця – поза небезпекою.
Напад на українських підлітків в Австрії
28 березня група невідомих скоїла напад на українських підлітків в Австрії.
Інцидент стався в пішохідному підземному переході міста Грац, де двоє братів – 15 та 17 років – мали зустрітись із потенційним покупцем куртки.
Після примірки українців оточили невідомі особи в масках. Один із нападників дістав пістолет і почав погрожувати старшому брату, вимагаючи гроші, цінні речі, а також принесену куртку.
17-річний хлопець почав чинити опір, тому розпочалася бійка. У результаті старшого брата із ножовим пораненням госпіталізували до місцевої лікарні. Молодший отримав незначні травми обличчя.
Джерело: Олександр Щерба