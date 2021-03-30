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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

У Влада Сорда забрали Орден Богдана Хмельницького, який він носив незаконно

У Влад Сорда забрали Орден Богдана Хмельницького. Нагороду він носив незаконно. Владислава підозрюють в тому, що він розбив вікна в Офісі президента під час мітингу на підтримку Сергія Стерненка.

У Влада Сорда забрали Орден Богдана Хмельницького, який він носив незаконно

Нині Сорд перебуває під домашнім арештом. Він в ефірі одного з телеканалів розповів, що за участь у боях на Донбасі нагороджений Орденом Богдана Хмельницького.

Однак, через деякий час в ОП повідомили, що це обман і в списках нагороджених Сорд не значиться.

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Вінницькі поліцейські орден вилучили, а на Владислава склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 186-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

23 березня Печерський районний суд обрав запобіжний захід Владиславу Сорду, затриманому після акції протесту під Офісом президента. Його відправили на цілодобовий домашній арешт.

20 березня під стінами ОП проходила акція з вимогою звільнити активіста Сергія Стерненка та інших політв’язнів. Мітингувальники запалювали фаєри і кидали шумові гранати, на фасаді будівлі ОП активістами червоною фарбою були нанесені написи.

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