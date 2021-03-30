Використовували пацієнтів як рабів: подробиці гучного затримання реабілітологів

В Івано-Франківську та Львові спецпризначенці схопили горе-ділків, які нелюдськими методами лікували наркоманів та алкоголіків.

За стінами звичайних будинків так звані реабілітологи організували справжню в’язницю. Своїх пацієнтів вони утримували силою, використовували їх як рабів, а за будь-яке порушення жорстоко карали побоями.

Звірське лікування виливалося для родичів наркозалежних у чималу копійчину. За місяць знущань людям доводилося платити аж до 12 тис. грн. А пацієнтів у закладах було понад сотня.

— До діяльності центрів причетні дев’ятеро осіб – уродженці різних областей України, віком від 30 до 39 років. Під час санкціонованих обшуків були вилучені гроші, чорнові записи, оргтехніка, – розповіла речник поліції Львівщини Світлана Добровольська.

Наразі правоохоронці затримали трьох із дев’яти фігурантів. Слідчі ж з’ясовують, чи є ще заклади у цій нелегальній мережі і скільки часу вони діють в Україні. Якщо провину горе-реабілітологів доведуть, то їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Справу стоматолога-садиста з Рівного передали до суду

Стоматолог з Рівного Інна Кравчук, яка била дітей під час лікування, піде під суд.

Її звільнили з роботи, але їй вдалося відкрити приватну клініку дитячої стоматології, хоча ліцензії у неї немає. Про відсутність у неї дозволу на роботу з дітьми повідомили в МОЗ.

Слідство вже завершили, а справу передали до суду.