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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Дячкіна |

Щомісяця заробляли 1 млн грн: в Запорізькому медичному коледжі викрили нарколабораторію

У Запоріжжі викрили групу, яка більше року постачала наркотики до Полтави. Серед злочинців опинився викладач місцевого медичного коледжу.

Щомісяця заробляли 1 млн грн: в Запорізькому медичному коледжі викрили нарколабораторію

Більше року правоохоронці ганялися за цими наркодилерами. Вони збували препарати через інтернет-магазин: приймали замовлення і залишали приховані закладки з дозами.

-Щомісячний обіг заборонених речовин становив понад 1 млн грн за цінами чорного ринку, – розповіла речниця управління СБУ Полтавщини.

Під час розслідування з’ясувалося, що один з викладачів Запорізького медичного коледжу в своїй лабораторії виготовляв психотропні наркотики.

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Про самого викладача студенти згадують лише добре. Кажуть, на його уроках завжди було весело та цікаво. Викладачі не вірять, що в їхньому коледжі справді була нарколабораторія. Кажуть, правоохоронці могли поспішити з висновками.

Під час спецоперації шестеро людей отримали повідомлення про підозру.

Нарколабораторія у Києві

На початку лютого у Києві дилери виготовляли і продавали наркотики оптовими партіями.

Злочинці виготовляли амфетамін у нарколабораторії, яку облаштували у столиці.

Вони продавали наркотики через підконтрольних дилерів на Житомирщині та Хмельниччині.

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