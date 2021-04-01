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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

Справили потребу на автомобіль поліції: киянам загрожує до чотирьох років тюрми

У Києві затримали двох молодиків, які зняли на відео, як справляють потребу на припаркований автомобіль поліції.

Хуліганство

Відео інциденту з’явилося в мережі 30 березня. Поки один із товаришів справляв потребу на машину правоохоронців, інший знімав це на відео, коментуючи події нецензурною лайкою.

Поліцейські в цей час перебували неподалік на виклику.

Особи правопорушників встановили менше ніж за добу. Їхнє авто зупинили в Деснянському районі столиці.

Оскільки водій мав ознаки наркотичного сп’яніння, патрульні склали на нього адміністративний протокол.

Затримані кияни – 1997 та 1994 років народження. Останнього раніше притягали до кримінальної відповідальності.

Як пояснили чоловіки, хуліганські дії вони вчинили в стані алкогольного сп’яніння.

  • Хуліганство
  • Хуліганство
  • Хуліганство
  • Хуліганство
Справили потребу на автомобіль поліції: киянам загрожує до чотирьох років тюрми / 2 фотографии

Правоохоронці Голосіївського управління поліції відкрили кримінальне провадження та готують затриманим повідомлення про підозру.

За скоєне їм загрожує до п’яти років обмеження волі або позбавлення волі до чотирьох років.

У Києві згорів автомобіль

У ніч проти 28 березня в Києві згорів автомобіль Toyota. Очевидці переконують, що позашляховик спалили, бо його власник регулярно паркував авто на газоні біля будинку.

У результаті пожежі повністю знищена передня частина транспортного засобу.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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