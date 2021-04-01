У Києві затримали двох молодиків, які зняли на відео, як справляють потребу на припаркований автомобіль поліції.
Відео інциденту з’явилося в мережі 30 березня. Поки один із товаришів справляв потребу на машину правоохоронців, інший знімав це на відео, коментуючи події нецензурною лайкою.
Поліцейські в цей час перебували неподалік на виклику.
Особи правопорушників встановили менше ніж за добу. Їхнє авто зупинили в Деснянському районі столиці.
Оскільки водій мав ознаки наркотичного сп’яніння, патрульні склали на нього адміністративний протокол.
Затримані кияни – 1997 та 1994 років народження. Останнього раніше притягали до кримінальної відповідальності.
Як пояснили чоловіки, хуліганські дії вони вчинили в стані алкогольного сп’яніння.
Правоохоронці Голосіївського управління поліції відкрили кримінальне провадження та готують затриманим повідомлення про підозру.
За скоєне їм загрожує до п’яти років обмеження волі або позбавлення волі до чотирьох років.
У Києві згорів автомобіль
У ніч проти 28 березня в Києві згорів автомобіль Toyota. Очевидці переконують, що позашляховик спалили, бо його власник регулярно паркував авто на газоні біля будинку.
У результаті пожежі повністю знищена передня частина транспортного засобу.