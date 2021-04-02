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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

Бандитизм та замах на вбивство: судитимуть 15 учасників стрілянини в Броварах

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно 15 осіб, які брали участь у стрілянині в Броварах Київської області торік у травні.

Стрілянина в Броварах

Їм інкримінують бандитизм, закінчений замах на умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю.

Як встановило слідство, у травні 2020 року місцеві підприємці, які займаються пасажирськими перевезеннями, звернулися до кримінального авторитета, якого раніше неодноразово судили за скоєння жорстоких насильницьких злочинів.

Перевізники попросили його допомогти усунути конкурентів, які також працюють на маршруті Бровари – метро Лісова (Київ).

За сприяння у вирішенні питання запропонували грошову винагороду.

Чоловік, маючи злочинний досвід та авторитет у кримінальному середовищі, організував банду, члени якої вчинили стрілянину в житловому кварталі Броварів із нелегальними перевізниками з Вінничини.

  • Стрілянина в Броварах
  • Стрілянина в Броварах
  • Стрілянина в Броварах
  • Стрілянина в Броварах
  • Стрілянина в Броварах
  • Стрілянина в Броварах
  • Стрілянина в Броварах
  • Стрілянина в Броварах
  • Стрілянина в Броварах
  • Стрілянина в Броварах
Бандитизм та замах на вбивство: судитимуть 15 учасників стрілянини в Броварах / 5 фотографий

Стрілянина в Броварах

29 березня 2020 року о 07.15 в Броварах Київської області підприємці, які займаються пасажирськими перевезеннями, влаштували стрілянину.

Правоохоронці прибули на місце події через хвилину після виклику. Вони затримали 10 людей. Усі вони були немісцевими. Детальніше про стрілянину в Броварах читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

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