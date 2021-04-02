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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

На Донбасі за добу поранили другого військового ЗСУ

У районі проведення Операції об’єднаних сил за добу поранили другого бійця ЗСУ. Російські найманці з гранатометів обстріляли українські позиції поблизу населеного пункту Новотошківське.

Донбас, ООС

У результаті український військовий отримав осколкове поранення. Йому надали медичну допомогу та госпіталізували до лікарні.

Українські бійці відкривали вогонь у відповідь на провокації. Про порушення режиму припинення вогню повідомлено ОБСЄ.

Джерело: ОТУ Північ

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