У районі проведення Операції об’єднаних сил за добу поранили другого бійця ЗСУ. Російські найманці з гранатометів обстріляли українські позиції поблизу населеного пункту Новотошківське.

У результаті український військовий отримав осколкове поранення. Йому надали медичну допомогу та госпіталізували до лікарні.

Українські бійці відкривали вогонь у відповідь на провокації. Про порушення режиму припинення вогню повідомлено ОБСЄ.

Джерело: ОТУ Північ