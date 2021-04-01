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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

На очах у сина: в Одеській області чоловік із рушниці застрелив дружину (18+)

На Одещині 40-річний чоловік застрелив з мисливської рушниці свою дружину і намагався вбити себе.

рушниця, вбивство, Одещина

За словами 19-річного сина подружжя, ввечері 30 березня сім’я приймала гостей, а коли ті пішли, чоловік почав стріляти.

Хлопець бачив, як батьки йшли по коридору на вулицю. У той момент батько несподівано вистрілив у матір зі своєї рушниці, яка була у нього в руках.

Жінка впала на підлогу і чоловік кинувся до неї, а коли усвідомив, що накоїв, з тієї ж зброї вистрілив собі у підборіддя.

Потерпілих госпіталізували до лікарні. Чоловіка прооперували, він перебуває у лікарні під наглядом поліцейських. А от 40-річну жінку врятувати не вдалось.

Тепер чоловіку загрожує позбавлення волі терміном від семи до п’ятнадцяти років.

  • На Одещині чоловік застрелив дружину
  • На Одещині чоловік застрелив дружину
  • На Одещині чоловік застрелив дружину
  • На Одещині чоловік застрелив дружину
  • На Одещині чоловік застрелив дружину
  • На Одещині чоловік застрелив дружину
  • На Одещині чоловік застрелив дружину
  • На Одещині чоловік застрелив дружину
На очах у сина: в Одеській області чоловік із рушниці застрелив дружину (18+) / 4 фотографии
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У Києві чоловік застрелив свою дружину

У Києві у багатоповерхівці чоловік застрелив з пістолета свою дружину.

Він самотужки викликав швидку після того, як випустив кулю їй в голову. Поранену і непритомну жертву забрали до лікарні, але травми виявилися надто складними. Тому жінку врятувати не вдалося.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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