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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Цеглиною по голові: в Києві чоловіка пограбували на 300 тис. гривень

В Деснянському районі Києва 37-річний львів’янин викрав у перехожого чоловіка барсетку, в якій було 300 тис. гривень.

Цеглиною по голові: в Києві чоловіка пограбували на 300 тис. гривень

Перед цим він вдарив жертву цеглиною по голові. Інцидент стався на вулиці Курчатова.

Після крадіжки нападник сів в автомобіль, ймовірно, свого товариша і зник з місця події.

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Злодія вдалося відшукати за допомогою камер відеоспостереження системи Безпечне місто. Його автомобіль зупинили на Броварському проспекті.

Під час огляду поліцейські виявили та вилучили викрадені гроші, документи та мобільні телефони.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 4 ст. 187 (Розбій) КК України.

Затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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