Крали винятково Lego: у Франції арештували міжнародну банду грабіжників

У Франції правоохоронці розслідують справу міжнародної банди грабіжників, яка спеціалізується на колекційних наборах конструктора Lego.
Поліцейські вже заарештували двох чоловіків і одну жінку.
Викрадачі приїздили до Франції, зупинялися у готелях недалеко від Парижа і здійснюють набіги на магазини іграшок. Потім грабіжники поверталися до Польщі, де продавали награбоване.
Злочинці викрадали колекційні конструктори. Деякі рідкісні набори Lego коштують до $15 тис., зокрема Сокіл тисячоліття.
Пограбування магазину ритуальних послуг
У Миколаєві двоє хлопців 22 та 26 років пограбували магазин ритуальних послуг, звідки винесли усю техніку та 120 тис. готівкою.
Слідство та судові слухання у справі тривали більш ніж півроку.
Рішенням суду від 28 січня хлопців визнали винними: вони отримали покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.
Джерело: MarketWatch