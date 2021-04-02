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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Крали винятково Lego: у Франції арештували міжнародну банду грабіжників

У Франції правоохоронці розслідують справу міжнародної банди грабіжників, яка спеціалізується на колекційних наборах конструктора Lego.

lego

Поліцейські вже заарештували двох чоловіків і одну жінку.

Викрадачі приїздили до Франції, зупинялися у готелях недалеко від Парижа і здійснюють набіги на магазини іграшок. Потім грабіжники поверталися до Польщі, де продавали награбоване.

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Злочинці викрадали колекційні конструктори. Деякі рідкісні набори Lego коштують до $15 тис., зокрема Сокіл тисячоліття.

Пограбування магазину ритуальних послуг

У Миколаєві двоє хлопців 22 та 26 років пограбували магазин ритуальних послуг, звідки винесли усю техніку та 120 тис. готівкою.

Слідство та судові слухання у справі тривали більш ніж півроку.

Рішенням суду від 28 січня хлопців визнали винними: вони отримали покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Джерело: MarketWatch

Фото: Unsplash

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