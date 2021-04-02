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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

У Туреччині автобус злетів у кювет – 39 людей у ​​лікарні

У Туреччині в автобус з пасажирами, який їхав за маршрутом Агра-Стамбул, потрапив у ДТП.

Скорая Турция

Аварія сталася на трасі D-100 біля міста Сушехрі. Автобус злетів у кювет і перекинувся.

За попередніми даними, аварія сталася через те, що водій не впорався з керуванням транспортного засобу.

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В результаті ДТП постраждали 39 людей. Їх госпіталізували до найближчої лікарні.

Аварія у Туреччині

У лютому у турецькому районі Гюмюшкавак пікап злетів з дороги та звалився 3 50-метрової скелі.

Внаслідок інциденту постраждав водій та четверо пасажирів, серед яких дві громадянки України.

Джерело: CNN Türk

Фото: Depositphotos

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