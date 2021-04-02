У Туреччині в автобус з пасажирами, який їхав за маршрутом Агра-Стамбул, потрапив у ДТП.
Аварія сталася на трасі D-100 біля міста Сушехрі. Автобус злетів у кювет і перекинувся.
За попередніми даними, аварія сталася через те, що водій не впорався з керуванням транспортного засобу.
В результаті ДТП постраждали 39 людей. Їх госпіталізували до найближчої лікарні.
Sivas’ın Suşehri ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 21 kişi yaralandı.https://t.co/yegLHPm1tV pic.twitter.com/Wh7021pUxj
— F5Haber (@f5haber) April 1, 2021
Аварія у Туреччині
У лютому у турецькому районі Гюмюшкавак пікап злетів з дороги та звалився 3 50-метрової скелі.
Внаслідок інциденту постраждав водій та четверо пасажирів, серед яких дві громадянки України.
Джерело: CNN Türk