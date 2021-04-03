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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Вибух у Києві: з’явилося перше відео інциденту

3 квітня у Києві на вулиці Карла Маркса стався потужний вибух, який зруйнував двоповерхову будівлю. У мережі з’явилося перше відео інциденту, який зафіксувала відеокамера на будинку навпроти.

вибух у Києві

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На місце прибула важка техніка, яка буде розбирати завали, зокрема підіймати дах гаражу, всередині якого стався вибух.

Вибух у Києві

Вибух у Києві стався у приватній будівлі, що у Солом’янському районі. Повідомлення про інцидент рятувальники отримали близько 15.43.

Попередня причина надзвичайної ситуації – вибух газоповітряної суміші. На місце прибули 20 працівників і чотири одиниці техніки ДСНС, а також 17 рятувальників три одиниці техніки КМДА.

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