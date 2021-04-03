3 квітня у Києві на вулиці Карла Маркса стався потужний вибух, який зруйнував двоповерхову будівлю. У мережі з’явилося перше відео інциденту, який зафіксувала відеокамера на будинку навпроти.

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На місце прибула важка техніка, яка буде розбирати завали, зокрема підіймати дах гаражу, всередині якого стався вибух.

Вибух у Києві

Вибух у Києві стався у приватній будівлі, що у Солом’янському районі. Повідомлення про інцидент рятувальники отримали близько 15.43.

Попередня причина надзвичайної ситуації – вибух газоповітряної суміші. На місце прибули 20 працівників і чотири одиниці техніки ДСНС, а також 17 рятувальників три одиниці техніки КМДА.