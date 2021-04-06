Ковбаса замість документів: у Львові нетверезий водій спантеличив поліцейських

У Львові патрульні зупинили водія, який перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Чоловік замість документів запропонував поліцейським ковбасу.

Інцидент стався близько 22.00 на вулиці Юрія Липи у Львові. За кермом ВАЗ 2106 перебував 52-річний львів’янин.

На вимогу поліцейського надати посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію та страховий поліс, чоловік дав нарізану ковбасу. Потім водій забрав нарізку та акуратно поклав у гаманець.

Також чоловік заперечував, що вживав алкоголь, але пройти перевірку на тверезість відмовився як на місці так і у медичному закладі. Пройти перевірку приладом Drager він відмовився, пояснивши, що боїться захворіти на коронавірус.

На чоловіка склали постанову за порушення ПДР та протокол за ч. 1 ст. 130 — Керування транспортним засобом в стані сп’яніння.

У Києві п’яний водій влетів в авто поліції

У січні у Києві на Харківському шосе сталася ДТП з постраждалими.

Водій Ford Edge, рухаючись у напрямку Ленінградської площі, на швидкості влетів у Toyota Prius поліції. Внаслідок зіткнення постраждала поліцейська.

Фото: Pitbull Lviv, Нацполіція