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Марія Степанюк |

Ковбаса замість документів: у Львові нетверезий водій спантеличив поліцейських

У Львові патрульні зупинили водія, який перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Чоловік замість документів запропонував поліцейським ковбасу.

У Львові п'яний дав ковбасу замість посвідчення

Інцидент стався близько 22.00 на вулиці Юрія Липи у Львові. За кермом ВАЗ 2106 перебував 52-річний львів’янин.

На вимогу поліцейського надати посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію та страховий поліс, чоловік дав нарізану ковбасу. Потім водій забрав нарізку та акуратно поклав у гаманець.

Також чоловік заперечував, що вживав алкоголь, але пройти перевірку на тверезість відмовився як на місці так і у медичному закладі. Пройти перевірку приладом Drager він відмовився, пояснивши, що боїться захворіти на коронавірус.

На чоловіка склали постанову за порушення ПДР та протокол за ч. 1 ст. 130 — Керування транспортним засобом в стані сп’яніння.

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Фото: Pitbull Lviv, Нацполіція

Джерело: Нацполіція

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