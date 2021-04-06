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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Три роки ґвалтував племінницю: на Чернігівщині чоловік отримав 15 років в’язниці

У Чернігівській області чоловіка відправили на 15 років за ґрати. Він протягом трьох років ґвалтував свою маленьку племінницю.

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Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура.

Чоловіка суд визнав винним за ч. 4 ст. 152, ч. 6 ст. 152 КК України.

– Вироком Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області мешканця Бобровицького району визнано винним у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень та призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі, – зазначили у прокуратурі.

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Прокурори довели, що чоловік з 2018 року користувався безпорадним станом дитини та відсутністю дорослих неодноразово ґвалтував свою малолітню племінницю.

Зґвалтування у Кам’янському

У Кам’янському Дніпропетровської області чоловік зґвалтував свою 13-річну доньку.

Чоловік вчинив розпутні дії щодо 13-річної доньки, коли дівчина перебувала у нього в гостях.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу Україн

Джерело: Чернігівська прокуратура 

Фото: Depositphotos

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