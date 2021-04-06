У Нью-Йорку злочинець відстрілювався і влучив у 5-річну дівчинку

У Брукліні (Нью-Йорк, США) злочинець під час стрілянини зачепила 5-річну дівчинку, яка гралася на тротуарі.

Дитина отримала поранення в голову. Кулю випустив чоловік на Монток-авеню.

– У неї була крейда, вона робила те, що роблять діти, і пролунали постріли. Вона повернулась і відчула біль, – розповів батько дитини.

Він зазначив, що тепер сім’я планує залишити цей район міста.

Свідок, що живе в цьому кварталі, Ебоні Андерсон, розповіла, що бачила, як чоловік відкрив вогонь, стоячи біля срібної машини з відкритим багажником.

Дівчинку госпіталізували, її життю нічого не загрожує.

Стрілянина у Колорадо

22 березня у магазині в Колорадо озброєний злочинець убив 10 людей, зокрема поліцейського. Протистояння тривало кілька годин.

Напад закінчився тим, що пораненого підозрюваного без сорочки вивели з магазину.

Чоловік відкрив стрілянину поруч з супермаркетом, а потім перемістився всередину магазину.