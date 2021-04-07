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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Дячкіна |

Відрубав пальці і пошматував стегно: у Києві двоє китайців не поділили прибуток

У Києві двоє друзів-китайців відкрили невелике підприємство з виготовлення напівфабрикатів. Однак коли настав час ділити прибуток, між ними сталася кривава сварка.

Відрубав пальці і пошматував стегно: у Києві двоє китайців не поділили прибуток

Під час сварки один з партнерів по бізнесу схопив тесак і почав шматувати колегу – відрубав три пальці, понівечив кисть руки та проштрикнув стегно.

Чоловік забрав із собою скривавлений ніж та дорогою до аеропорту викинув його у канаву. Але перед самою посадкою у літак втікача схопили.

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Місцеві кажуть, що бізнесмени, через те, що не знали української, ні з ким не спілкувалися. Але виглядали мирними і неконфліктними.

За життя жертви різника медикам довелося поборотися. Але 31-річний поранений вже отямився і оговтується від шоку, однак пальці врятувати не вдалося.

Чоловікові, який скоїв напад, загрожує до восьми років позбавлення волі.

Напад під Рівним

Днями у селі Грушвиці під Рівним чоловік скалічив і мало не вбив свою кохану, яку застав у ліжку з власним сином.

Для розправи Петро прихопив молоток: і коли молодий син встиг втекти з будинку 60-річної жінки, саме вона стала жертвою ревнивця.

Від отриманих травм 60-річна Надія не могла ні говорити, ні встати, натомість Петро просто розвернувся і пішов додому. Лише за декілька годин чоловік все ж викликав швидку, аби врятувати жінку від смерті.

Фото: Pixabay

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