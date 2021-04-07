Вона бачила насильство: матір 8-річної Мілани Маханець про дитинство доньки

Мама 8-річної Мілани Маханець, яка стала зіркою провокативних роликів у соцмережі Likee, розповіла про раннє дитинство доньки.

За словами Дарії Маханець, її донька досі не пішла у перший клас початкової школи через “популярність”.

Матір запевнила, що 8-річна Мілана не відстає у розвитку, а проблема затримки мовлення – це наслідок того, що в дитинстві вона була свідком домашнього насильства.

У відповідь на запитання, чи бив її чоловік, матір Мілани почала плакати і відмовилася це коментувати.

– У п’ять років їй було важко сказати одне речення, не поділивши його на склади. Коли я розлучилася з чоловіком, нам було нікуди іти. У мене не було ані грошей, ані роботи, і тоді соцслужби нами не цікавилися, – заявила Дарія.

Також матір юної блогерки прокоментувала блокування сторінок її доньки у соціальній мережі Likee, завдяки якій дівчинка стала відомою.

Мілану вона назвала травмованою дитиною, в якої відібрали “останнє, що її зараз підтримує”.

Вже в цьому році Мілана все таки піде до школи і наздожене своїх ровесників.

Сама дівчинка на камеру сказала, що поки що не дуже хоче навчатися у звичайній школі.

Матір Міли Маханець звернулася до соцслужб

Наприкінці березня матір 8-річної блогерки Міли Маханець публічно звернулася до соцслужб, які почали наглядати за її родиною після скандалу, пов’язаного із соцмережею Likee.

За словами Дарини Маханець, після резонансного блокування усіх відео доньки їм не потрібна допомога соцслужб.

Соцпрацівники, написала матір, нібито забороняють дівчинці спати з нею в одному ліжку.

Усі гнівні слова на адресу соціальних служб жінка писала від імені 8-річної доньки.

Джерело: Зірковий шлях