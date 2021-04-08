Підпал квартири в Києві

Екс-депутат Київської міськради Віталій Даниленко, якого підозрюють у підпалі авто та квартири, де перебували його дружина та четверо неповнолітніх дітей, пояснив мотиви свого вчинку.

За його словами, дружина заслуговує на значно гіршу помсту, бо начебто йому зраджує.

Консьєржка будинку Катерина Сергіївна говорить, що чоловік потрапив до квартири, куди тиждень тому переїхала його дружина з дітьми, обманом:

– Він сказав, що йому треба пройти, але дружина наказала нікого не впускати. Я покликала старшого будинку. Чоловік показав йому документи, що є власником квартири. Але старший будинку відповів, що до квартири той зайде лише з поліцією.

Тоді Даниленко викликав поліцію, повідомивши, що не може забрати в дружини рушницю. Після того, як патрульні поїхали, влаштував підпал у квартирі.

За хвилину до того, як у будинку виникла пожежа, сусіди почули шалений крик.

За словами речниці Голосіївського управління поліції Києва Христини Кір’якової, у квартирі між потерпілою та чоловіком виник конфлікт, після чого останній підпалив загальний коридор із сусідами.

Сусід Михайло чув, як Віталій Даниленко вигадував пояснення виникнення пожежі:

– Розповідав, що займання виникло через лампочку, що вибухнула. Нібито іскри потрапили на сухоцвіти, а він намагався потушити пожежу й викликав рятувальників.

Поки ж у будинку ширяться чутки, що поведінка екс-депутата пов’язана із зловживанням антидепресантами.

Знають сусіди й про те, що сімейне життя Віталія Даниленка дало тріщину, бо дружила в соцмережі скаржилася, що чоловік відбирає в неї телефон і влаштовує провокації. Саме тому вона забрала дітей й втекла від чоловіка.

Люди розповідають: 4 квітня екс-депутат приїхав у двір на своєму Бентлі й підпалив припаркований Мерседес дружини. Усе відбувалося під камерами спостереження.

– Це якийсь сюр, бо людина, яка очолювала комісію з питань сім’ї, молоді та спорту, не може таке влаштовувати. Він вважає, що можна все та всіх купити, й гроші вирішують абсолютно все. Людські життя просто мають свій цінник і все, – обурюється поведінкою сусід Михайло.

Раніше Віталій Даниленко вже мав проблеми із законом: його підозрювали в отриманні 4 млн грн хабаря. Гроші нібито перераховували на рахунок фірми його дружини, але суд згодом закрив цю справу.

Нині ж правоохоронці встановлюють причетність затриманого до підпалу. За скоєне йому загрожує до 10 років за ґратами.

Підпал квартири в Києві

Повідомлення про підпал квартири в Києві на вулиці Героїв Оборони надійшло 6 квітня близько 22.00.

На місце виїхали пожежники, оперативники та швидка.

За даними поліції, між 45-річним чоловіком та його дружиною виник конфлікт, в результаті якого він підпалив квартиру.

Підозрюваного затримали. Через умисне знищення або пошкодження майна йому загрожує покарання від трьох до десяти років позбавлення волі.