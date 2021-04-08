Підпал квартири в Києві

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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

Заслуговує ще гіршого: екс-депутат пояснив, чому підпалив квартиру з чотирма дітьми

Екс-депутат Київської міськради Віталій Даниленко, якого підозрюють у підпалі авто та квартири, де перебували його дружина та четверо неповнолітніх дітей, пояснив мотиви свого вчинку.

Підпал авто і квартири

За його словами, дружина заслуговує на значно гіршу помсту, бо начебто йому зраджує.

Консьєржка будинку Катерина Сергіївна говорить, що чоловік потрапив до квартири, куди тиждень тому переїхала його дружина з дітьми, обманом:

– Він сказав, що йому треба пройти, але дружина наказала нікого не впускати. Я покликала старшого будинку. Чоловік показав йому документи, що є власником квартири. Але старший будинку відповів, що до квартири той зайде лише з поліцією.

Тоді Даниленко викликав поліцію, повідомивши, що не може забрати в дружини рушницю. Після того, як патрульні поїхали, влаштував підпал у квартирі.

За хвилину до того, як у будинку виникла пожежа, сусіди почули шалений крик.

За словами речниці Голосіївського управління поліції Києва Христини Кір’якової, у квартирі між потерпілою та чоловіком виник конфлікт, після чого останній підпалив загальний коридор із сусідами.

Сусід Михайло чув, як Віталій Даниленко вигадував пояснення виникнення пожежі:

– Розповідав, що займання виникло через лампочку, що вибухнула. Нібито іскри потрапили на сухоцвіти, а він намагався потушити пожежу й викликав рятувальників.

Поки ж у будинку ширяться чутки, що поведінка екс-депутата пов’язана із зловживанням антидепресантами.

Знають сусіди й про те, що сімейне життя Віталія Даниленка дало тріщину, бо дружила в соцмережі скаржилася, що чоловік відбирає в неї телефон і влаштовує провокації. Саме тому вона забрала дітей й втекла від чоловіка.

Люди розповідають: 4 квітня екс-депутат приїхав у двір на своєму Бентлі й підпалив припаркований Мерседес дружини. Усе відбувалося під камерами спостереження.

– Це якийсь сюр, бо людина, яка очолювала комісію з питань сім’ї, молоді та спорту, не може таке влаштовувати. Він вважає, що можна все та всіх купити, й гроші вирішують абсолютно все. Людські життя просто мають свій цінник і все, – обурюється поведінкою сусід Михайло.

Раніше Віталій Даниленко вже мав проблеми із законом: його підозрювали в отриманні 4 млн грн хабаря. Гроші нібито перераховували на рахунок фірми його дружини, але суд згодом закрив цю справу.

Нині ж правоохоронці встановлюють причетність затриманого до підпалу. За скоєне йому загрожує до 10 років за ґратами.

Підпал квартири в Києві

Повідомлення про підпал квартири в Києві на вулиці Героїв Оборони надійшло 6 квітня близько 22.00.

На місце виїхали пожежники, оперативники та швидка.

За даними поліції, між 45-річним чоловіком та його дружиною виник конфлікт, в результаті якого він підпалив квартиру.

Підозрюваного затримали. Через умисне знищення або пошкодження майна йому загрожує покарання від трьох до десяти років позбавлення волі.

Фото: Нацполіція

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