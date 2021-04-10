У місті Лубни Полтавської області син до смерті побив власну матір – вчительку на пенсії. Після скоєного він зателефонував у швидку та розповів, що жінка впала.

Медикам не вдалося врятувати 75-річну Катерину Григорівну. У розповідь сина вони не повірили, адже бачили на тілі жінки сліди насильства.

– Першочергово було встановлено, що потерпілій було нанесено не менше 36 ударів у ділянку черевної порожнини та голови. На руках є тілесні ушкодження, характерні для самозахисту. Констатовано переломи ребер та пневматоракс, – розповідають у районному відділі поліції.

У вбивстві одразу запідозрили 42-річного сина загиблої, який жив з нею. Сусіди неодноразово чули крики та здогадувалися, що він б’є матір.

– Він ніде не працював. Вона фактично його утримувала і була на його боці весь час. Ми, кажу, викличемо поліцію чи щось зробимо, а вона – “Не чіпайте його, він мій син.”

Спочатку Олександр свою причетність до побиття матері заперечував. Але потім раптом спробував вчинити самогубство – правоохоронці вчасно забрали у нього ножиці.

Після цього він зізнався у скоєному. Тепер 42-річному жителю Полтавщини загрожує 10 років ув’язнення.

Інтимне побачення закінчилося смертю

Під Києвом двоє чоловіків зустрілися після знайомства на сайті сексуальних втіх. Зустріч передбачала інтимний масаж, однак один з них почав бити другого викруткою та ножем.

У результаті отриманих травм 42-річний киянин помер.