В Афінах застрелили журналіста, який висвітлював кримінальні теми

В Афінах застрелили журналіста Ґіорґоса Караіваза, який працював на телеканалі Star.

За повідомлення поліції, 9 квітня двоє невідомих на мотоциклі зробили кілька пострілів на вулиці перед будинком Караіваза в районі Алімос.

Як зазначили місцеві ЗМІ, сусіди не чули пострілів, що може означати використання злочинцями глушників. З місця події поліція вилучила 17 гільз.

Що саме стало мотивом вбивства, наразі невідомо.

– Це вбивство вразило всіх нас, – заявила прес-служба уряду.

Влада вказала, що розслідування триває, а вбивць знайдуть. Євросоюз назвав вбивство Караіваза підлим і боягузливим актом.

Вбивства журналістів у країнах Європейського Союзу відбуваються вкрай рідко.

Вбивство журналіста у Мексиці

У вересні 2020 року у мексиканському штаті Вераксус вбитим знайшли журналіста Хуліо Вальдівіа Родрігеса.

Тіло репортера без голови виявили поруч з його мотоциклом обабіч залізничних шляхів.

Журналіст працював у місцевій газеті та вів кримінальні хроніки.