В Афінах застрелили журналіста, який висвітлював кримінальні теми

В Афінах застрелили журналіста Ґіорґоса Караіваза, який працював на телеканалі Star.
За повідомлення поліції, 9 квітня двоє невідомих на мотоциклі зробили кілька пострілів на вулиці перед будинком Караіваза в районі Алімос.
Як зазначили місцеві ЗМІ, сусіди не чули пострілів, що може означати використання злочинцями глушників. З місця події поліція вилучила 17 гільз.
Що саме стало мотивом вбивства, наразі невідомо.
– Це вбивство вразило всіх нас, – заявила прес-служба уряду.
Влада вказала, що розслідування триває, а вбивць знайдуть. Євросоюз назвав вбивство Караіваза підлим і боягузливим актом.
Вбивства журналістів у країнах Європейського Союзу відбуваються вкрай рідко.
Вбивство журналіста у Мексиці
У вересні 2020 року у мексиканському штаті Вераксус вбитим знайшли журналіста Хуліо Вальдівіа Родрігеса.
Тіло репортера без голови виявили поруч з його мотоциклом обабіч залізничних шляхів.
Журналіст працював у місцевій газеті та вів кримінальні хроніки.